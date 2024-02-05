الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعى مع الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق؟

الهجمات على سوريا
الهجمات على سوريا والعراق

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في سوريا والعراق، في أعقاب الهجمات الصاروخية على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال العراق مؤخرًا، وكشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الغارات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ردًا على الهجمات الأخيرة. 

وقد أثارت هذه الضربات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها عدد منهم تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

وتظهر هذه التطورات التوتر المتصاعد في المنطقة، وتسلط الضوء على خطورة الصراع الأمريكي - الإيراني الذي يهدد بانفجار المنطقة بأسرها.

ومنذ تلك التصعيدات، انتشر هاشتاج الضربات الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهنا قامت "الدستور" بتحليل هذا الهاشتاج الذي اشتعل بين تريندات "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

إعادة التغريد يحتل المرتبة الأولى

وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال الثلاثاء، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 63%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 34%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات المنشورة بنسبة 8%.

التحليل باستخدام أداة "Tweet blinder"

"فكونتاكتي" الروسي الأكثر استخدامًا للهاشتاج

وباستخدام أداة "social searcher" التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقعي "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، بحوالي 34%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا.

التحليل باستخدام أداة "social searcher" 

وكانت نسب المتفاعلين على الهاشتاج متصدرة في موقع " فكونتاكتي" بنسبة 50%، ثم موقع "ريديت" بنسبة 36.8.%.

"فكونتاكتي" الروسي الأكثر استخدامًا للهاشتاج

وكانت الساعات التي وصلت للذروة خلال أمس السبت، من الساعة 12 إلى 2 ظهرًا، ومن الساعة 6 إلى 8 مساءً بنسبة 14%، بالنسبة لتفعيل هذا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كلها.

ذروة التغريد

يذكر أن الولايات المتحدة شنت، ليلة أمس، هجومًا جويًا على أهداف في العراق وسوريا، ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة في الأردن، واستهدفت الضربات 85 هدفًا تابعًا لفيلق القدس الإيراني في 7 مواقع بين البلدين، بمشاركة طائرات أمريكية منها قاذفة بي1، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرًا مرتبطًا بإيران في سوريا، وشخصين في العراق، بحسب مصادر.

ضربات أمريكية هاشتاج سوريا والعراق أدوات تحليل البيانات إيران

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