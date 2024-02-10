أطعمة تساعدك على التخلص من الإسهال نهائيا

يُعتبر الإسهال من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، ولا يعلم معظمنا ما هي الطرق التي تساعد في التخلص من مشكلة الإسهال. ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن كيفية التخلص من مشكلة الإسهال من خلال بعض الأطعمة.

إذا كنت تعاني من الإسهال، فكر في تجربة الأطعمة التالية:

- الموز: يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم، مما قد يساعد في سحب الرطوبة من البراز وتقليل أعراض الإسهال.

- الأرز الأبيض: الأرز الأبيض منخفض بالألياف وأسهل للهضم من الحبوب الغنية بالألياف مثل الأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى.

- عصير التفاح: على عكس التفاح الخام الكامل، يتم تقسيم عصير التفاح إلى شكل سهل الهضم، وهو خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الإسهال.

- الخبز المحمص: الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف يسهل على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال تحمله.

- البسكويت العادي: مثل الخبز المحمص الأبيض، البسكويت العادي المصنوع من الدقيق الأبيض أو الدقيق الخالي من الغلوتين ومنخفض الألياف سهل الهضم ويمكن أن يساعد في تهدئة معدتك.

- المرق والحساء: الحساء والمرق قليلان بالدهون ومنخفضان بالألياف، مرطبان وغنيان بالعناصر الغذائية التي يمكن فقدانها من خلال البراز المائي، مثل الصوديوم.

- المعجنات: المعجنات وغيرها من الأطعمة المالحة والوجبات الخفيفة مثل رقائق التورتيا منخفضة في الألياف وتوفر الصوديوم، وهو المعدن المذاب في الماء والذي يتم فقدانه من خلال الإسهال.

- مصادر البروتين قليلة الدسم: بياض البيض، وصدر الدجاج، ولحم البقر خالٍ من الدهون، والأسماك خالية من الدهون عادةً ما تتحمل جيدًا عند الإصابة بالإسهال.

- حبوب الإفطار منخفضة الألياف: يجب اختيار رقائق الذرة والفارينا بدلاً من الخيارات الغنية بالألياف.

البطاطس المخبوزة: البطاطس بدون الجلد سهلة على المعدة وتحتوي على البوتاسيوم، وهو إلكتروليت يتم فقدانه بسبب الإسهال.

على الرغم من أن هذه الأطعمة غالبًا ما ينصح بها مقدمو الرعاية الصحية، إلا أنها ليست الأطعمة الوحيدة التي يمكنك تناولها عند الإصابة بالإسهال. بشكل عام، يجب عليك الالتزام بالأطعمة الخفيفة قليلة الدهون والألياف، ولكن يمكنك محاولة دمج أطعمة أخرى في نظامك الغذائي طالما أنك قادر على تحملها ولا تسبب الإسهال أو أعراض أخرى مثل آلام المعدة أسوأ.