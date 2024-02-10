السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موديز تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية

موديز
موديز

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى "A2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حركة حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع ميليشيا حزب الله في الشمال لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وبلغ التضخم فى إسرائيل ذروته عند 5.3% يناير الماضى، وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب بنك إسرائيل المركزى على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% كأول خفض منذ مارس 2020.

وقال محافظ بنك إسرائيل، إن تكاليف ميزانية الحرب بالإضافة إلى خسارة الدخل  من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل  58.3مليار دولار، وكذلك أن العجز العام فى الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6.6 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجارى  بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1.3 % قبل نشوب الحرب.

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