الرئيس الأوكرانى يعيّن رئيسا جديدا للأركان

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، خلفا لسيرهي شابتالا.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد على تعيين أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني بدلا من الجنرال فاليري زالوجني.

ووصف زيلينسكي، في كلمة مصورة، بارهيليفيتش بأنه "شخص خبير يفهم مهام هذه الحرب والأهداف الأوكرانية".

وقال إن تعيين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي.