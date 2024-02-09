برلماني: لا مجال للمزايدة على مواقف مصر.. و"بايدن" أساء تقدير الموقف

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، فهي التي تحملت عبء الدفاع عن الأشقاء وقضيتهم باعتبارها “أم القضايا” بالنسبة للعرب، منذ بدايته في عام 1948.

وتابع: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا أنه في ضوء هذا الموقف، فإن الرئيس الأمريكي أساء تقدير الموقف..

وندد "الشاذلي" في تصريحات له، بزلات “بايدن”، مشيرًا إلى أنها تتنافى في المطلق مع الواقع الذي يكشف حجم الدعم المصري للأشقاء، لاسيما وأن 80% من المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة، قادمة من مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العالم كله يقف شاهدا على الجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الذي يتعرض له الأشقاء في غزة، حيث قادت جهود مصر الدبلوماسية محادثات مع جميع الأطراف لرفع الحصار وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.