الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: لا مجال للمزايدة على مواقف مصر.. و"بايدن" أساء تقدير الموقف

النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، فهي التي تحملت عبء الدفاع عن الأشقاء وقضيتهم باعتبارها “أم القضايا” بالنسبة للعرب، منذ بدايته في عام 1948.

وتابع: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا أنه في ضوء هذا الموقف، فإن الرئيس الأمريكي أساء تقدير الموقف..

وندد "الشاذلي" في تصريحات له، بزلات “بايدن”، مشيرًا إلى أنها تتنافى في المطلق مع الواقع الذي يكشف حجم الدعم المصري للأشقاء، لاسيما وأن 80% من المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة، قادمة من مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العالم كله يقف شاهدا على الجهود التي بذلتها مصر لوقف العدوان الذي يتعرض له الأشقاء في غزة، حيث قادت جهود مصر الدبلوماسية محادثات مع جميع الأطراف لرفع الحصار وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

النائب يوسف الشاذلي مجلس النواب القضية الفلسطينية الرئيس الأمريكي جو بايدن قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الازدواجية الأمريكية: دعم الفلسطينيين بـ«الكلام» ومساندة مجازر إسرائيل بالسلاح

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته