كرم جبر: "بايدن" لا يُريد الاعتراف بجرائم إسرائيل فى غزة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، غير مفهومة، وبمثابة قنبلة دخان للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن جو بايدن لا يعترف بوجود إبادة إسرائيلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب في الشرق الأوسط لن يدفعها الشعب الأمريكي.

ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة إلى الأشقاء العرب، بأن ينتبهوا مما هو قادم، جراء تصاعد أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة.