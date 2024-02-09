الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: "بايدن" لا يُريد الاعتراف بجرائم إسرائيل فى غزة

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، غير مفهومة، وبمثابة قنبلة دخان للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن جو بايدن لا يعترف بوجود إبادة إسرائيلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب في الشرق الأوسط لن يدفعها الشعب الأمريكي.

ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة إلى الأشقاء العرب، بأن ينتبهوا مما هو قادم، جراء تصاعد أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة.

كرم جبر جو بايدن تصريحات الرئيس الأمريكي لرئيس الأمريكي قنبلة دخان غزة قطاع غزة مانشيت جابر القرموطي

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