الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: تصريحات “بايدن” تعكس تغيرًا فى السياسات تجاه إسرائيل وليس مصر

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات بايدن الأخيرة جاءت في توقيت حساس، بعد عودة بلينكن من جولته الخامسة بالمنطقة، وفي ظل معركة الانتخابات الرئاسية في أمريكا، وتحت ضغط من تجمعات أمريكية ذات أصول عربية وإسلامية في ولاية ميتشجان، التي هددت بعدم التصويت للحزب الديمقراطي إذا استمر بايدن في دعم نتنياهو وإسرائيل.

وأوضح هريدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، تصريحات بايدن يجب أن تؤخذ في مجملها وليس في جزئها الخاص بمصر، مؤكدًا أن انتقاد مصر ليس الهدف من تصريحات الرئيس الأمريكي.

وتابع: بايدن يحاول تبرير موقفه أمام الرأي العام الأمريكي والمؤيدين للصهيونية في الكونجرس والأحزاب السياسية.

وأضاف هريدى أن مصر كانت دائمًا تتعاون مع الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية، وأنها فتحت معبر رفح لإجلاء الرعايا الأمريكيين والأجانب من غزة، وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

واختتم: مصر تعلم أن تصريحات بايدن تعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وليس مصر.

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