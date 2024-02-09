الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تورط جيش الاحتلال فى سرقة مساعدات غزة؟.. كرم جبر يوضح (فيديو)

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقض نفسه في تصريحاته الأخيرة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث أقر بنفسه من قبل أن إسرائيل هي التي تتحكم في إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني وترفض مرور شاحنات المساعدات.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن كافة التقارير الدولية تشير إلى أن المستوطنين يسرقون المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبوسالم، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد جبر أنه بالرغم من قوة ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم، إلا أن رئيسها ضعيف للغاية، ويضغط عليه اللوبي اليهودي بشدة.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة مانشيت جابر القرموطي شاحنات المساعدات جو بايدن

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس