كيف تورط جيش الاحتلال فى سرقة مساعدات غزة؟.. كرم جبر يوضح (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقض نفسه في تصريحاته الأخيرة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث أقر بنفسه من قبل أن إسرائيل هي التي تتحكم في إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني وترفض مرور شاحنات المساعدات.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة CBC، أن كافة التقارير الدولية تشير إلى أن المستوطنين يسرقون المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبوسالم، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد جبر أنه بالرغم من قوة ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم، إلا أن رئيسها ضعيف للغاية، ويضغط عليه اللوبي اليهودي بشدة.