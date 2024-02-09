تقارير: إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب نابلس

قال خالد بدير، مراسل قناة الغد، إن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن قبل قليل عن إصابة ثلاثة من أبناء فلسطين بينهم طفل في حالة خطيرة للغاية.

جرائم الاحتلال

وأكد مراسل قناة الغد، خلال مداخلة هاتفية، أن عددًا من قوات الاحتلال الصهيوني اقتحموا إحدى بلدات منطقة نابلس جنوب غزة، وداهمت هذه الآليات الأحياء وسط البلدة.

وتابع: "هذه المواجهات العنيفة تخللها إطلاق النار بالرصاص الحي بشكل عشوائي على شعب فلسطين المتواجدين في هذه المنطقة".

رصاص الاحتلال الصهيوني

واستطرد: "أعلنت بعض مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن هناك جهودًا مكثفة تتم داخل الرعاية المركزة لإجراء إنعاش سريع لهذا الطفل المصاب، ولكن ما زالت حتى الآن حالة هذا الطفل خطيرة للغاية".