نجاة طفل وحيد.. قصف منزل صحفية فلسطينية فى 10 أكتوبر يسفر عن استشهاد العائلة

عرضت فضائية “الغد”، تقريرًا مصورًا عن معاناة أسرة فلسطينية فقدت عائلتها بسبب قصف الاحتلال الغاشم.

جرائم الاحتلال

وقال أحد آباء فلسطين، أثناء حديثه لكاميرا قناة “الغد”،:"كنت أصلي الفجر يوم 10 أكتوبر الماضي، وجاء نجلي ليخبرني بأن منزل ابنتي تم قصفه من قبل الاحتلال".

وتابع: "فقدت عائلة ابنتي بالكامل هي وأبناؤها وزوجها ماعدا طفلها الصغير علي الذي تم إنقاذه بعد يومين من القصف".

واستطرد: "هذا الطفل كان يعاني من نقص حاد في الأكسجين، وبه الكثير من الكسور المتفرقة بجسده، وتم وضعه في العناية المركزة لمدة يومين".

وفاة أسرة بالكامل فى فلسطين

وعبرت جدة هذا الطفل، أن ابنتها كانت تتميز بالحنان والعطف المتزايد، وكان الجميع يقدرها ويحبها بصورة كبيرة، كما أنها كانت متفانية في عملها الصحفي لنقل الحقائق للعالم".