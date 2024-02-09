الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وقح وخَرف فى نفس الوقت".. سياسى فلسطينى يُعلق على تصريحات "بايدن"

الرقب
الرقب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب، إن بايدن كان من الواضح وقحًا وخرفًا في نفس الوقت، وواضح من كلامه أنه خرج عن السياق.. في محاولة للتقليل من حجم الجهود المصرية في القضية الفلسطينية عامًة والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة خاصًة.

وأكد الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تابعنا منذ الأيام الأولى لهذه الحرب الدور المصري الذي كان واضحًا،  ومؤيدًا للشعب الفلسطيني.. مصر التي تحدثت بشكل واضح أنها ضد ما يقوم به الاحتلال، وفي غزة منذ اليوم الأول وتبنت الرواية الفلسطينية، وقالت إن الاحتلال هو سبب احتقان الأمور والوصول إلى هذا المستوى".

موقف وجهود مصرية واضحة 

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وأضاف أنه عندما بدأ الاحتلال حربه على غزة، كان الموقف المصري واضحًا قيادًة وشعبًا، فلم تُضع الدولة فرصة إلا واستغلتها لإدخال أكبر كم من المساعدات للقطاع، تراوحت بين 120 إلى 150 شاحنة كانت تصطف أمام منفذ رفح.

وأضاف: "لاحقًا، مصر طلبت بشكل واضح فتح المعبر لإدخال المساعدات، ولكن الاحتلال الذي قفل الجانب الفلسطيني من المعبر منع دخولها".

وأكمل: "مصر كانت واضحة، وأظهرت مواقفها ببيانات أصدرتها وزارة الخارجية المصرية، 3 بيانات صدرت في هذا الاتجاه وطالبت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتسهيل دخول الشاحنات إلى قطاع غزة".

بايدن القضية الفلسطينية غزة مصر جهود مصرية

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