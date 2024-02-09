الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئاسة الجمهورية: مساعى تهجير الفلسطينيين ستبوء بالفشل

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر الثابت هو أن وقف إطلاق النار فى غزة فى أسرع وقت هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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