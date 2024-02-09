الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عادل الفار: أصبت بمرض فى الكبد وخسرت ابنى بسبب المخدرات (فيديوجراف)

عادل الفار
عادل الفار

أثار الفنان عادل الفار تعاطف العديد من متابعيه، بعد أن مر بحالة مرضية صعبة ودخوله في غيبوبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى موت نجله الوحيد.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم الحالة المرضية للفنان عادل الفار، وتخلي نجوم الوسط الفني عنه، على حد قوله.

txt

دارس قانون ومتزوج ستايلست.. نفتح صندوق أسرار طه دسوقي (فيديوجراف)

txt

بعد تصدره الترند.. قصة مطرب الراب عفروتو (فيديوجراف)

الفنان عادل الفار من مواليد عام ١٩٦١، ومن أشهر الذين قدموا فن المونولوج، كانت بداية مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل في الأفراح والملاهى الليلية، واتجه إلى عالم السينما في فترة التسعينيات، من خلال دور المونولوجست، ثم بدأ فى أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨، "شجيع السيما" ٢٠٠٠، و"زكية زكريا فى البرلمان" ٢٠٠١، و"حارة البنات" ٢٠٠٥، و"بون سواريه" ٢٠١٠، كما قدم عددًا من المسلسلات منها صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام.

 

الفنان عادل الفار عادل الفار فيديوجراف الحالة المرضية للفنان عادل الفار الوسط الفني

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة