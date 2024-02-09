عادل الفار: أصبت بمرض فى الكبد وخسرت ابنى بسبب المخدرات (فيديوجراف)

أثار الفنان عادل الفار تعاطف العديد من متابعيه، بعد أن مر بحالة مرضية صعبة ودخوله في غيبوبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى موت نجله الوحيد.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم الحالة المرضية للفنان عادل الفار، وتخلي نجوم الوسط الفني عنه، على حد قوله.

الفنان عادل الفار من مواليد عام ١٩٦١، ومن أشهر الذين قدموا فن المونولوج، كانت بداية مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل في الأفراح والملاهى الليلية، واتجه إلى عالم السينما في فترة التسعينيات، من خلال دور المونولوجست، ثم بدأ فى أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨، "شجيع السيما" ٢٠٠٠، و"زكية زكريا فى البرلمان" ٢٠٠١، و"حارة البنات" ٢٠٠٥، و"بون سواريه" ٢٠١٠، كما قدم عددًا من المسلسلات منها صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام.