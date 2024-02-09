الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بذكر النبى.. الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب (صور)

الطريقة الهاشمية
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب

اختتمت الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، احتفالاتها بمولد السيدة زينب- رضي الله عنها وأرضاها-  في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بحضور شيخ الطريقة الدكتور محمد أبوهاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

 الاحتفال بحلقات الذكر والمديح 

بدأت الطريقة احتفالاتها بمولد السيدة زينب رضي الله عنها- الأحد الماضي، بحلقات الذكر والمديح لسيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم- والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، وتوالت ليالي الاحتفالات اليومية، في حضور عدد من القراء والمنشدين والمبتهلين وحظى المريدون بجو مليئ بالسكينة والروحانيات.

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بحضور علماء الأزهر والصوفية.. الطريقة الهاشمية تواصل احتفالات مولد السيدة زينب


وذلك في حضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومشايخ الطرق الصوفية، فضلا عن ضيوف مصر من علماء الأمة الإسلامية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال القضاء، والمئات من مريدي الطريقة الهاشمية الذي يأتون من كل حدب وصوب.

غلق مسجد السيدة زينب لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.

الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
الطريقة الهاشمية تختتم احتفالات مولد السيدة زينب
IMG20240206193747
IMG20240206193747
علماء الأزهر الشريف الأزهر الشريف دار الافتاء مشايخ الطرق الصوفية مولد السيدة زينب الطريقة الهاشمية الأحمدية الطريقة الهاشمية

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