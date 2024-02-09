ذكرى الاجتماع الثاني للمجمع المسكونى بالقسطنطينية.. الكنيسة تعترف بـ 3 منها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى الاجتماع الثاني للمجمع المسكونى بالقسطنطينية سنة 381م.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم سنة 381 م، اجتمع بمدينة القسطنطينية المئة والخمسون أبا بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير ، لمحاكمة مقدونيوس بطريرك القسطنطينية وسبيليوس وأبوليناريوس المجدفين علي الله الكلمة والروح القدس.

والمجامع هو مصطلح مفرده مجمع مسكوني، أو المجمع المسكوني، معناه اجتماع رعاة ومعلمي الكنيسة من جميع جهات المسكونة "العالم"، لمناقشة أمر يخص الإيمان المسيحي، بهدف حفظ النظام وسلامة العقيدة بين المسيحيين في شتى أنحاء العالم، ويقترب هذا المصطلح من تعبير "مؤتمر دولي"، ولكنه لا يخص الدول، بل الكنائس المسيحية في البلدان المختلفة.

ويجتمع الأساقفة في العالم لدراسة المشاكل الإيمانية والرعوية، وعن المجامع التي تعترف بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية:

1- مجمع نيقية سنة 325 م بسبب آريوس منكر لاهوت المسيح.

2- مجمع القسطنطينية سنة 381 م. بسبب مقدونيوس منكر الروح القدس,

3- مجمع أفسس بسبب نسطور الذي يفصل بين اللاهوت والناسوت.