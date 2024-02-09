الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ذكرى الاجتماع الثاني للمجمع المسكونى بالقسطنطينية.. الكنيسة تعترف بـ 3 منها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى الاجتماع الثاني للمجمع المسكونى بالقسطنطينية سنة 381م.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم سنة 381 م، اجتمع بمدينة القسطنطينية المئة والخمسون أبا بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير ، لمحاكمة مقدونيوس بطريرك القسطنطينية وسبيليوس وأبوليناريوس المجدفين علي الله الكلمة والروح القدس.

والمجامع هو مصطلح مفرده مجمع مسكوني، أو المجمع المسكوني، معناه اجتماع رعاة ومعلمي الكنيسة من جميع جهات المسكونة "العالم"، لمناقشة أمر يخص الإيمان المسيحي، بهدف حفظ النظام وسلامة العقيدة بين المسيحيين في شتى أنحاء العالم، ويقترب هذا المصطلح من تعبير "مؤتمر دولي"، ولكنه لا يخص الدول، بل الكنائس المسيحية في البلدان المختلفة.

ويجتمع الأساقفة في العالم لدراسة المشاكل الإيمانية والرعوية، وعن المجامع التي تعترف بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية:

1- مجمع نيقية سنة 325 م بسبب آريوس منكر لاهوت المسيح.

2- مجمع القسطنطينية سنة 381 م. بسبب مقدونيوس منكر الروح القدس,

3- مجمع أفسس بسبب نسطور الذي يفصل بين اللاهوت والناسوت.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأقباط يستعدون للصوم الكبير.. والبابا شنودة: "أقدم وصية"

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى أوزيبيا بالومينو ينيس

الكنيسة البيزنيطة تحتفل بذكرى القدّيس العظيم في الشهداء ثيوذورس قائد الجيش

صوم يونان.. في هذا اليوم يبدأ الأقباط أول صوم متصل لعام 2024

5 إيبارشيات تُشارك في فعاليات الأنشطة الرياضية بمبنى التكوين في سمالوط

رئيس أساقفة سبسطية: نتمنى أن تنجح المبادرات لانهاء الحرب ونرفض اضطهاد مطارنة أوكرانيا

مركز بولاق للتنمية التابع للكنيسة الاسقفية يُنظم يوما تدريبيا للسيدات والعائلات

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الفضي لبعض راهبات نوتردام ديزابوتر

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة