"الجيل" ينظم دورات تدريبية للشباب حول تطوير الذات ومهارات القيادة

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية حزمة متميزة من البرامج التدريبية، لمواكبة التطور فى مجالات التدريب وإيمانًا منها بمبدأ أن "التوظيف هو جزء أساسى من رسالة الحزب.

ويهدف برنامج الدورة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عدة دورات تدريبية مكثفة، حيث يتكون البرنامج التدريبي من محورين أساسيين، المحور الأول : تطوير الذات والثقة بالنفس والتخطيط الشخصي لإدارة الوقت، إما المحور الثاني الريادي، مهارات القيادة الفعالة، كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، كيف تكون رائد أعمال ناجح.

وقال د.حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزب يسعى لتنمية قدرات وإمكانيات الخريجين بهدف رسم رؤية واضحة لمستقبلهم المهنى، وكذلك تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى كفاءة المتدربين وذلك للإنخراط والمنافسة فى سوق العمل.

وأكد أن بناء مهارات وإمكانيات القوى البشرية المصرية عن طريق تقديم خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والقدرة على المنافسة فى سوق العمل، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة وخدمات مصممة خصيصًا لتسهم فى تنمية كفاءات الشباب بصفة خاصة ووتطوير المجتمع بصفة عامة.

حاضر في الدورة التدريبية د.محمد العشري، استاذ إدارة الأعمال وأمين عام لجنة التعليم العالي المساعد بالدقهلية، ود.محمد شرف المدرب الدولي وأمين عام التدريب بحزب الجيل بالدقهلية، والدكتور ضياء الرفاعي أستاذ التنمية البشرية وأمين عام مساعد التدريب بالحزب، والدكتور امين الحسيني، أستاذ التدريب وأمين الموارد البشرية بالحزب.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، مميزات البرنامج، والتي تمثلت فى المادة العلمية كاملة، شهادة معتمدة من حزب الجيل الديمقراطى بأمانة التدريب والتثقيف، بالدقهلية.

وشارك فى الدورة التدريبية الصحفي سمير الدسوقي، أمين الإعلام بالدقهلية، ومحمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة، والمهندس ناجي شكر أمين لجنة الاتصال السياسى بالدقهلية، وإبراهيم العوضي أمين لجنة العاملين بالخارج بالدقهلية.