مصطفى عمار: توجيه الدولة ضربات لمحتكرى السلع انحياز واضح للمواطن

قال مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الدولة المصرية والأجهزة الأمنية وجهت ضربات لمجموعة كبيرة من التجار محتكري السلع، يحاولون التربح من ارتفاع أسعار العملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المحتكرين بدأوا يشعرون بالخوف نتيجة للضربات المتنوعة والتي تحدث في اليوم أكثر من مرة، الأمر الذي يعد انحيازا من الدولة للمواطن، مؤكدا استقرار السوق قبل حلول شهر رمضان وانخفاض الأسعار.

وأكد أن قطاعي الصحة والتعليم هما الشاغل الأكبر في تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014 وحتى 2024، موضحًا أنه يراهن على رفع كفاءة القطاع الصحي والعناية بالتعليم، مرددا: "ندرك الأزمة الكبيرة التي شهدتها مصر على مدار 30 عاما سابقة وإهمال التعليم والصحة".

وتابع: "منح العاملين بقطاع الصحة حوافز واستثناءات والتعيين بقطاع التعليم سيجعلهم يقدمون خدمات أفضل وتحسين الخدمة، مايزيد شعور المواطنين بتحسين الخدمة الفترة المقبلة".