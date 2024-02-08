الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طيران الاحتلال: غارات مكثفة على الحى الشرقى ببلدة الخيام جنوب لبنان

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أعلن طيران الاحتلال الإسرائيلي، أنه يشن غاراته على الحي الشرقي ببلدة الخيام جنوب لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب قطاع غزة، وأنباء عن وقوع عشرات الشهداء.

الصحة الفلسطينية 

وكان قد صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي وتستهدف محيطه بشكل مركز.
 

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل طيران الاحتلال غارات عسكرية صهيونية حرب جنوب لبنان

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