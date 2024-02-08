الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى هدنة طويلة فى غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أزمة غزة لم تنتهِ، موضحًا أن الزخم الكبير للفترة الأولى من هذه الحرب الشرسة المتوحشة كان يضع الناس طوال الوقت على الهواء مع ما يحدث.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: أن "طبيعة الحال وطبيعة الحياة الناس تبحث عن موضوعات أخرى رغم أن المأساة لا تزال كما هى، ومصر تقوم بمجهود كبير جدًا لكي تصل إلى هدنة طويلة كمان خصوصًا أننا على أعتاب شهر رمضان بما له من رمزية عند المسلمين".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه المعلن مصمم على تحقيق ما يمكن تسميته بالنسبة له النصر الساحق، حيث قال إن جيشه يحقق الأهداف.

وقال"ما تتعرض له إسرائيل من إذلال منذ 7 أكتوبر لم تشهده في تاريخها إلا مرة واحدة في 6 أكتوبر، لكن يبدو أن لدى نتنياهو أهدافه، نتنياهو رجل مُدلس بشكل كبير جدًا لأنه قال إن إسرائيل قتلت 20 ألفًا من المسلحين المخربين، وهذا غير صحيح. نتنياهو ارتكب حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، فهو يكذب كذبًا واضحًا على العالم ولديه خطاب يوجهه".

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