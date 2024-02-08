الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: القبضة الأمنية والاستثمارات الأجنبية وراء تراجع سعر الدولار

الدولار الامريكى
الدولار الامريكى

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بنسبة تتجاوز الـ15% ما يعكس تحسن الوضع النقدي والاستثماري للبلاد.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي، أحمد أبوعلي، عن الأسباب والتوقعات لهذا التراجع، الذي يراه مستمرًا حتى يصل الدولار إلى مستوى مقبول. 

وأكد "أبوعلي"، لـ"الدستور"، أن التراجع الذي حدث في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حدث نتيجة القبضة الأمنية وتشديد الرقابة، وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء، ما أدى إلى قلة الطلب عليه وانخفاض سعره. 

وأضاف "أبوعلي" أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء جاء لعدة أسباب، أهمها الاستثمارات الأجنبية لتنمية مدينة رأس الحكمة، والاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

 وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال "أبوعلي" إنه يتوقع استمرار تراجع الدولار في السوق الموازية حتى يتقارب من سعره الرسمي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ألا يزيد سعر صرف الدولار عن 45 جنيهًا حتى بعد التعويم الكلي.

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