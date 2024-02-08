المشدد 7 سنوات لبائع وزوجته قتلا والد طليقته بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة بمعاقبة بائع أدوات منزلية وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل والد طليقته عمدا من غير سبق الإصرار والترصد بمدينة بسيون، في القضية رقم 26410 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3479 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

وكانت بداية الواقعة بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مواطن لمستشفي بسيون مصاب بطعنات نافذة ووفاته.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين القتيل وطليق نجلته وزوجته، قام على إثرها المتهم بطعنه وإحداث ما به من إصابات أودت بحياته.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت قرارها المتقدم.