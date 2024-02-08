الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لبائع وزوجته قتلا والد طليقته بالغربية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة  بمعاقبة بائع أدوات منزلية وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل والد طليقته عمدا من غير سبق الإصرار والترصد بمدينة بسيون، في القضية رقم 26410 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3479 لسنة 2023 كلي غرب طنطا. 

 وكانت بداية الواقعة  بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مواطن لمستشفي بسيون مصاب بطعنات نافذة ووفاته.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين القتيل وطليق نجلته وزوجته، قام على إثرها المتهم بطعنه وإحداث ما به من إصابات أودت بحياته.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات طنطا السجن المشدد قتل مديرية أمن الغربية مشاجرة النيابة العامة

مواد متعلقة

"الأب قتل والأم دفنت".. مفاجآت صادمة فى مقتل طفل عين شمس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"