بمشاركة 5 محافظات.. انطلاق ملتقى شجع المنتج المصري بـ "تجارية الإسماعيلية"

انطلق، ملتقي « شجع المنتج المصري» بتجارية الإسماعيلية، بحضور رؤساء مجلس إدارات واعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الاتحاد العام للغرف التجارية.

واستقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وامين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، محمد الملاح رئيس تجارية السويس، محمد الزاهد رئيس تجارية الشرقية، النائب خالد ابو الوفا رئيس تجارية سوهاج، محمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، احمد اللبان نائب أول رئيس سوهاج، ريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، عبد الحميد احمد عطا الله نائب غرفة الشرقية، ناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الاقتصادي «السويس»، دعاء عبد الفتاح قنديل رئيس المجلس الاقتصادي «البحيرة»، جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي «سوهاج»، الهام عبد العزيز بيومي رئيس المجلس الاقتصادي« الشرقية»، ماجي منير رئيس المجلس الاقتصادي « الاقصر».

جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول الغرفة، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، امال محمود عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية ورئيس مجلس سيدات الأعمال، ومن الاعضاء، كلا من احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير الغرفة، حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، نور علام نائب مجلس شباب الأعمال، إنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة.

ومن عضوات هيئة مكتب مجلس سيدات أعمال الاسماعيلية، كلا من سارة صقر نائب أول، نادية صبري نائب ثان، مروة صابر سكرتير المجلس، نجاح عرابي سكرتير مساعد، منال مدبولي مستشار المجلس الإعلامي، نسمة الزيني منسق البنوك.

واعلن اكرم الشافعي، خلال الجلسة الافتتاحية، إنطلاق ملتقى شجع المنتج المصري بمقر غرفة تجارية الإسماعيلية، بحضور عضوات مجلس سيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية، رؤساء بعض الغرف المناظرة « الشرقية، البحيرة، السويس، سوهاج» وحضور وفد رفيع المستوي عن غرفة الإسكندرية.

وضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي

وانطلقت فعاليات الملتقي بعقد حلقات نقاشية تهدف لوضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار علي ذلك.

وعبرت ريم صيام رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيسته بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن بالغ سعادتها وإمتنانها لدعوة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي للمجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالمحافظات.

كما أثنت علي نشاط المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الأسماعيلة برئاسة آمال محمود مؤكدة دعمها له منذ ان قامت بتدشينه مع أكرم بك الشافعي في أغسطس 2016.

تعزيز التعاون بين رائدات الأعمال بالمحافظات من خلال الغرف التجارية

أضافت ريم:" إن التعاون بين رائدات الأعمال بالمحافظات من خلال الغرف التجارية يعد علي رأس أولويتنا لفتح مزيد من قنوات التواصل بين صاحبات السجلات وإتاحة فرص التبادل التجاري بينهم".

أضافت أنه من خلال الزيارات المتبادلة نعيد الأمل لأصحاب الشركات للتوسع في فتح أسواق جديدة خارج نطاق محافظتهم.

وأشار النائب خالد ابو الوفا رئيس تجارية سوهاج، إلي أهمية الإعتماد على الإنتاج المحلى والذي يؤدى بدوره إلى التوسع فى الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة؛ فى المصانع القائمة.

دعم المنتج المصري يؤدي إلى تشغيل الشباب والعمالة

أضاف محمد الزاهد رئيس تجارية رئيس تجارية الشرقية، إلى أن هذا من دوره أن يترتب عليه تشغيل الشباب والعمالة؛ سواء فى المصنع أو فى شركات التوزيع والمحلات والعديد من الأدوار الأخرى التى تؤثر بشكل كبير فى الاستقرار الاجتماعى، واستقرار الأسرة وبناء مجتمع سوى تقل به البطالة.

كما أكد محمد الملاح رئيس تجارية السويس، أن مصر في عهد الرئيس السيسي سعت للحفاظ على الصناعة الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمساندة الاقتصاد الوطني.

واوصي محمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، بأهمية العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة.

استعراض التجارب العملية لبعض سيدات الأعمال بالمحافظات

وتضمنت الجلسة الثانية للملتقي، استعراض التجارب العملية لبعض سيدات الأعمال بالمحافظات، ثم تفقد الحضور جناح سيدات اعمال الإسماعيلية علي هامش الملتقي.

حيث استعرضت سارة صقر نائب أول مجلس سيدات أعمال الاسماعيلية، تجربتها العملية مع صناعة المفروشات وتجهيز الفنادق والمستشفيات.

كما استعرضت ايمان عوض عضو مجلس سيدات اعمال الاسماعيلية، تجربتها مع صناعة الهانم ميد، وكيف بدأت مشروعها براس مال بسيط وطورت بإصرارها من مشروعها وشاركت بمعارض خارج محافظة الإسماعيلية.

وأشارت منار عدلي، عضو مجلس سيدات أعمال الإسماعيلية، أنه خلال تجربتها، الي استهداف السوق الخارجي.