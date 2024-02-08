الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكدس مروري على محاور القاهرة والجيزة

تكدس مروري
تكدس مروري

شهدت الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس ، تكدسًا وتباطؤ في حركة المركبات، بينما شهد الطريق الدائري المتجه من السلام إلى البراجيل كثافة مرورية، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت محافظة الجيزة حالة من التكدس المروري، كذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، بينما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة

كما ظهرت سيولة متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وأمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت مرونة أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

الحالة المرورية القاهرة حركة المركبات الطريق الدائري الطرق الرئيسية

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الحالة المرورية اليوم الأربعاء.. تكدس على أغلبية محاور القاهرة والجيزة

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