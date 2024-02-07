عضو الشيوخ يشيد بقرارات الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية

أشاد محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، أمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات التي وجه الرئيس السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية.

وثمن البرلماني بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع التي منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات وكذلك أصحاب معاشات حياة كريمة.

أضاف حمزة أن قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة هي الأعلى في التاريخ.

أشار حمزة إلى أن قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحًا أن الرئيس حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين.

وأوضح عضو الشيوخ أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.