الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: قرارات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد قدرة الدولة على رعاية مواطنيها

الدكتورة غادة علي
الدكتورة غادة علي

قالت د.غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على المواطن المصري، وفي أحد مؤتمراته أكد أن شغله الشاغل هو المواطن البسيط وأنه عاش حياة المصريين، وليس بعيدا عنه واليوم أصدر حزمة من القرارات الاستثنائية والتى جاءت في توقيت حساس لتمد يد العون للمواطن المصري وترفع العبء عنه، لافتة إلى أن حزمة القرارات شملت معظم القطاعات الاقتصادية من موظفين وعمال ومعلمين وأطباء بمختلف الفئات.

وأضافت غادة، في بيان الأربعاء، أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي، اليوم، تؤكد قدرة الدولة المصرية على رعاية مواطنيها وتوفير الحياة الآمنة لهم مهما كانت الظروف والتحديات، مشيرة إلى أن موجة الغلاء العالمية والأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الجميع ولكن الدولة المصرية ما زالت بفضل الله وقياداتها الواعية المدركة؛ للتحديات تتصدى لتداعيات الأزمة كي لا يشعر المواطن إلا بأقل القليل منها.

غادة علي: الرئيس السيسي حريص على المواطن البسيط ويعلم احتياجاته

وأكدت نائبة التنسيقية أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه لـ60 ألف جنيه، وهو أمر في غاية الأهمية ويعود بشكل ملموس على رواتب الموظفين، كما شملت الحزمة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بما يؤكد أن الدولة مستمرة في تطوير ودعم كل خطة بدأتها في مجالات الحماية الاجتماعية، وأن الرئيس حريص على مساندة ودعم كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والأكثر احتياجا.

الدكتورة غادة علي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس السيسي المواطن المصري القرارات الاستثنائية

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