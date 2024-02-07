الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الإفراج عن مجموعة من المحبوسين يدعم ملف الحريات

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

ثمن محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر، قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا بينهم 3 صحفيات، مضيفًا أنها تعزز من مبادرة الحوار الوطني، كما تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد المصريين.

وأضاف الدابي أن المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا والذين لم تلوث أيديهم بالدماء أو العنف والتخريب، يدعم ملف الحقوق والحريات، كما يشير إلى أن الجمهورية الجديدة تدعم المساحات المشتركة وتستوعب آراء القوى السياسية المختلفة، إضافة لحرص القيادة السياسية على غلق ملف المحبوسين احتياطيا.

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وأكد “الدابي”، أن قرارات العفو تعد مرحلة جديدة لترسيخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع كافة أطراف المجتمع المصري، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسي وسعيه الدائم على توفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية.

محمد سعيد الدابي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري البحر الاحمر النيابة العامة الحوار الوطنى المصريين الجمهورية الجديدة

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