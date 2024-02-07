التأكيد على إقامة دولة فلسطينية.. أبرز ما جاء في لقاء بلينكن ونتنياهو

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في تل أبيب واستمر اللقاء لمدة ساعة تقريبًا.

وناقش بلينكن ونتنياهو “آخر الجهود لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين النازحين في جميع أنحاء غزة”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن اجتماعهما.

وجاء في البيان أن بلينكن "أكد دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وتحقيق تكامل أكبر للمنطقة"، بحسب CNN الأمريكية.

كما أكد بلينكن لنتنياهو “الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية ومنع الصراع من التوسع”.

وأعقب "الاجتماع المطول والمتعمق" اجتماع موسع ضم وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة أمنيين ومخابرات، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

كان الاجتماع مغلقا أمام الصحافة، ومن المتوقع أيضًا أن يسافر "بلينكن" إلى الضفة الغربية كجزء من رحلته، مساء اليوم.