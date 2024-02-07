تفاصيل جلسة صلح حورية فرغلي ونزار الفارس وحقيقة ارتباطهما "فيديوجراف"

ظهرت مجددا حكاية الفنانة حورية فرغلي، والإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد نشر الفيديو الأخير الذي جمعهما للصلح قبل أيام قليلة من عيد الحب.

وظهر الثنائي حورية والفارس عقب إهدائها وردة ومصحف لحل كل الخلافات التي حدثت الفترة الماضية والإعلان عن صلحهما.

ليقطع الفارس الشك باليقين في كلماته لحورية: "احنا أصدقاء ومفيش أي حاجة بينا، وانا أحبها وأحترمها، والوطن العربي كله يحترم حورية فرغلي، وأنتي غالية وعزيزة".

لتنتهي شائعات الارتباط بعد الأزمة التي حدثت ونفتها حورية بعد صور وفيديوهات نشرها العراقي تصدرت التريند بارتباط الثنائي.

وهو الأمر الذي أكد عليه الفارس بأن ما أثير بخبر ارتباطهما في الماضي مفسر نفسه، وهو جزء من حلقة إعلامية، قالت على الهواء: مفيش حد هيرضى يتجوزني، وأنا قولت أنا بدي على الهواء، وهي وافقت وقالت مستنية الدبل، وقومنا رقصنا مع بعض، هي دي الحكاية كلها وخلصت على كده".