فوائد تناول ثمرة موز يوميًا

يعتبر تناول الفواكه مثل الموز من أكثر الأمور الهامة للصحة العامة للجسم، فهو يساعد على تلبية كمية الألياف الموصى بها من الألياف، وتوفر موزة خام متوسطة الحجم (حوالي 7 بوصات) 3 جرام من الألياف.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد الموز للصحة العامة للجسم كما جاء فى موقع "هيلث".

يدعم صحة القلب

يعد إضافة المزيد من الألياف القابلة للذوبان إلى النظام الغذائي، الموجودة في الفواكه، يمكن أن يخفض الكولسترول الضار أو الكولسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والطريقة التي تقوم بها الألياف القابلة للذوبان بذلك هي الارتباط بجزيئات الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة ومنع امتصاصها.

وبالإضافة إلى الألياف، يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في إدارة ضغط الدم وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، توفر موزة متوسطة الحجم 422 ملليجرامًا (مجم) من البوتاسيوم، أي ما يعادل 9% من المدخول الموصى به، أو القيمة اليومية (DV)، وكما جاء فى الموقع فأن تناول البوتاسيوم يزيد من إفراز الصوديوم في البولكما أنه يساعد على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف بشكل عام على انتظام الجهاز الهضمي والحفاظ على صحته، يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان ونوع آخر من الألياف يسمى البريبايوتكس، كلا النوعين من الألياف مفيدان بشكل خاص في دعم نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويعزز الصحة العامة.

ويعتبر الموز أيضًا طعامًا سهل الهضم وهو جزء من وصفة نظام غذائي لطيف للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغازات أو الإسهال أو القيء، وقد يكون النظام الغذائي اللطيف مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الجزر المعدي المعوي أو ارتجاع المريء، وإسهال المسافر، وداء الرتج، وللأفراد الذين يتعافون من العمليات الجراحية المتعلقة بالجهاز الهضمي.