بعمر الـ62.. أماني ربيع تسعى لكسر كل الأرقام في كأس العالم للقوة البدنية

أعربت أماني ربيع، لاعبة منتخب مصر للقوة البدنية، عن سعادتها بتحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 فبراير وحتي 9 من نفس الشهر الجاري.

وقالت أماني، في تصريحاتها: “بدأت ممارسة القوة البدنية وأنا في عمر ال 54 عاماً وحاليا عمري وصل لـ 62 سنة وحققت عدد من الميداليات العالمية في بطولات مختلفه أبرزها مستر أولمبيا حققت ذهبية وبرونزية في المنافسات”.

أكملت: “أنا المصنفة الأولى عالميا حاليا في سني وكسرت رقم قياسي مسجل باسمي في البطولة، وحققت ميداليتين ذهبيتين حتى الآن في كأس العالم للقوة البدنية في منافسات الديد ليفت والباور ليفت، وأسعى لتحقيق ميداليات أخرى في الأيام المقبلة مع المنافسه في أعمار أصغر مني”.

أكدت أماني أن استضافة مصر للبطولة تمنح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين لخوض المنافسات واكتساب خبرات، وذلك لأن تكلفة السفر حاليا مرتفعة وبالتالي يكون صعب على اللاعبين السفر.

وأردفت المصنفة الأولى عالميا: “نأمل استضافة عدد كبير من البطولات في السنوات المقبلة خاصةً وأن الاتحاد الدولي علم قدرات مصر على الاستضافة بعد نجاح البطولة العام الماضي التي أقيمت في الغردقة وأيضاً نجاح هذه البطولة”.

اختتمت أماني ربيع تصريحاتها قائلة: “المصريون يتصدرون اللعبة حاليا وكل اللاعبين في العالم يعلمون قدرات اللاعبين المصريين ويأتون للمنافسه معهم وتحقيق أرقام قياسية مثلهم”.

وتحدث اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة عن تنظيم بطولة كأس العالم للقوة البدنية خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال بركات في تصريحاته: “البطولة الأولى التي أقيمت في الغردقة العام الماضي نالت إشادة كبيرة من جانب الاتحاد الدولي للعبة، خاصة بالتنظيم والشكل العام فضلًا عن قوة المنافسة بين الدول”.

تابع بركات: “النسخة الحالية من البطولة المقامة في شرم الشيخ تشهد مشاركة أكبر من حيث عدد الدول واللاعبين المتنافسين، مما يجعل الاحتكاك أقوى، فضلًا عن تمتعنا نحن بخبرة أكبر في التنظيم مما يجعلها أفضل وأقوى من البطولة الماضية وهذا بشهادة جميع الحاضرين”.

أضاف بركات أن سبب اختيار شرم الشيخ لإقامة البطولة، يرجع لرغبة الدول الأجنبية التي شاركت في البطولة العام الماضي، وولعهم وحبهم للمدينة، لذلك فضلنا إقامة البطولة في شرم الشيخ.