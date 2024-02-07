النائب البطريركي لمصر بالوكالة يلتقي سفير الفاتيكان في القاهرة

زار الأب مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماه وتوابعها، والنائب البطريركي في مصر بالوكالة، اليوم الأربعاء، السفير المونسنيور نيكولاس هنري القاصد الرسولي، والمندوب الباباوي وسفير دولة الڤاتيكان في مصر، في السفارة الباباوية في الزمالك بالقاهرة.

ورحب المونسنيور بنيافته واستقبله بترحيب كبير متحدثًا معه عن أوضاع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا ومصر، وتبادلوا معا الهدايا والصور التذكارية، كما تبادلوا أيضًا الحديث عن العلاقات الوطيدة بين الكنيستين السريانية والرومانية وزيارة قداسة البطريرك الحديثة لقداسة البابا فرنسيس العام الماضي.

وفي سياق متصل، زار نيافة الحبر الجليل مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق العامر اليوم السبت 6 شباط (فبراير) 2024 م، في مقر الدير في التجمع الأول- القاهرة.



وتبادلا الحديث عن أحوال الكنيسة في سورية ومصر، إذ يعد دير المحرق واحدًا من أهم المحطات التي وقفت عندها العائلة المقدسة خلال زيارتها إلى مصر.



وقد رافق نيافته في هذه الزيارة قدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والأستاذ الياس شهرستان رئيس المجلس الملي، والأستاذ سيفين ملاك محامي الكنيسة، وفي الختام تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.