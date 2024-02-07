قرابة المائة عام في صنع التاريخ السينمائي

في الاحتفال بميلاد يوسف شاهين ال98، وبعد سنوات من رحيله علامة مميزة من علامات السينما العالمية بما قدمه من افكار وتصورات جريئة ليس لها علاقة بالدراما المبتذلة بل يملك مدرسة خاصة تتميز باسلوب ورؤية متحضرة، تلك التي نتج عنها 37 فيلم طويل وستة افلام قصيرة، تميزت بوجهات النظر المختلفة عن المعتاد في الاعمال السينمائية الاخري من حيث الشكل والتكوين والمضمون، مر المبدع الكبير بعدة مراحل فنية في مشواره الابداعي، لم تتوقف مسيرته بسبب مواقفه الاجتماعية والسياسية الواضحة التي عبرت عنها أفلامه، مؤشرا عن طريقته الفريدة التي مثلت منهجا في عالم السينما، قدم فى فترة الحروب المتتالية واختلاف وجهات النظر وانتماء البعض لايدلوجية مختلفة عن الاخر، تم تصنيف الافلام السينمائية على اساس فكرى ايدلوجى، فهذا المخرج او ذاك المؤلف يساري والاخرون يصنعون افلام موالية للسلطة الحالية ومخرج اخر يتم تصنيفه انه المعارض الساخر كما حدث بالفعل على ارض الواقع، ولكن بالنسبة الى يوسف شاهين فقد انتمى الى فئة المعارض الاجتماعي الذى ينتقد احوال المجتمع المحيطة فى كل فترة من فترات تاريخ مصر، وطني يعشق مصر ويكره اعداءها ممن يمتصون دماء شعبها.

ظهرت افكار شاهين الاجتماعية والسياسية فى عدة افلام قدمها للجمهور العربي والعالمي تتضمن افكاره تلك كما فى فيلم "الارض" عام 1969 الذى يوضح وجهة نظره ونظر العالم لسوء أفعال الاحتلال في هذه الفترة وماقاموا به من افعال مشينة لا يحتاج المشاهد الاجنبى ترجمة بلغته اسفل الشاشة ليدرك ان هؤلاء محتلون والاخرون مقهورون تحت وطأتهم وتوالت الأعمال التي تنتقد الاحوال السياسية والاجتماعية مثل جميلة بو حريد وفجر يوم جديد والاختيار والعصفور الى ان وصل الي مرحلة من النضج والجرأة التي لا يقو عليها معظم مخرجي الشرق الاوسط وهي مرحلة افلام السيرة الذاتية متأثرا بافلام الإيطالي فريدريكو فيلليني الذي يرى ان كل الافلام هي سيرة ذاتية، على عكس ماهو متعارف عليه ان ادب وفن السيرة الذاتية من الفنون التي يتجنب المبدعين الخوض في تجربتها ولكن هذا النوع من الأفلام قد جذب يوسف شاهين الذي اتخذه نمطا في التعبير السينمائي اذ اتيحت له رؤية ذاته وعالمه الخاص وليس كما تقدم السينما اعمال عن قصص حياة الشخصيات التاريخية والخالدة، بل هذه التي تجعل الذات موضوعًا ومضمونًا في الوقت نفسه لفيلم واحد أو عدد من الأفلام، وبدأ شاهين رباعيته المعروفة بأول أجزائها "اسكندرية.. ليه؟" 1979 ثم "حدوتة مصرية" 1982 و"اسكندرية كمان وكمان 1989" و"إسكندرية نيويورك 2004" واقتبس اشياء من سيرته الذاتية المبكرة والمتأخرة ونثرها في فيلميه الأخيرين "المهاجر" 1994 عن هجرته الى أمريكا و"المصير" 1997 مجسدًا أزمته مع فيلمه "المهاجر" الذي رأى فيه بعض من المتطرفين مساسًا بشخصية النبي "يوسف" عليه السلام، وأقاموا دعوى قضائية تطالب بعدم عرض الفيلم ويصاب شاهين بضيق حقيقي لما يحدث لحرية التعبير من اختناق وتضييق في مصر، فيخرج فيلمه التالي "المصير" عن زمن "ابن رشد" مرتحلًا هذه المرحلة الى الاندلس حيث تعيش ظروف الوضع المشابه. ويحذر شاهين في فيلمه من التعصب والتكفير.

من المؤكد هو اصابة شاهين بعقدة نفسية حركت مكامن الابداع داخله مما دفعه الى الاحتذاء بالايطالي فريدريكو فيلليني بعد واقعة شهيرة حدثت بعد اطلاق فيلم الناصر صلاح الدين ليوسف شاهين والضجة التي دارت حوله حتى اصدر فلليني فيلمه ثمانية ونصف الذي حصل علي جائزة الأوسكار لافضل فيلم أجنبي، مما دفع شاهين للبحث عن السر وراء احتفء العالم بفيلم فيلليني الى ان اقدم على الخطوة نفسها بعد 16 عاما من الواقعة من خلال تقديم اولى افلام السيرة الذاتية "اسكندرية ليه" عام 1979 ويليه فيلم اسكندرية كمان وكمان الذي تتشابك فيه الكوميديا الموسيقية بالتسجيلية الاجتماعية والفانتازيا والهزل وكل ذلك والمخرج منهمك بالبحث عن الحقيقة ومعرفة الذات اذ يعد المعادل لفيلم “فيلليني” “ثمانية ونصف.

كما صنع شاهين عالم من الموسيقي والالوان في أفلامه مثل اليوم السادس وعودة الابن الضال واسكندرية كمان وكمان، الافلام التي تضمنت هذا النوع الفريد من الموسيقي العبثية والكرنفالية التي يقابلها من أفلام فيلليني كازانوفا ولا ستراد وثمانية ونصف وغيرهم من الافلام التي تضمنت العبث الغنائي المحبب.