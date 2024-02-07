محامي أسرة "طبيب الساحل " يقيم دعوى لشطب المتهم بقتله من نقابة الأطباء

تقدم محامي أسرة طبيب الساحل بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ضد كلا من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة على، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل طبيب الساحل.

وأوضح عمرو عبدالسلام، محامي أسرة الطبيب المجني عليه، أن النيابة العامة قد اتهمت كل من أحمد شحتة على أحمد، طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر، وأحمد فرج عبدالباسط السيد، وإيمان محمد صالح حنفي، في القضية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، قتلو "أسامة توفيق السيد صبور" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذًا لاتفاقهم استدرجوه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها حتى تحين فرصة الإجهاز عليه وما أن دلف إليها حتى تعدي عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلوه إلى المقبرة آنفة البيان.

واقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بأن استدرجاه المعلن إليهما الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفًا بأن هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المعلن إليه الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المعلن إليه الأول وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه.