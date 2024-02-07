الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محامي أسرة "طبيب الساحل " يقيم دعوى لشطب المتهم بقتله من نقابة الأطباء

طبيب الساحل
طبيب الساحل

تقدم محامي أسرة طبيب الساحل بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ضد كلا من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة على، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل طبيب الساحل.

وأوضح عمرو عبدالسلام، محامي أسرة الطبيب المجني عليه، أن النيابة العامة قد اتهمت كل من أحمد شحتة على أحمد، طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر، وأحمد فرج عبدالباسط السيد، وإيمان محمد صالح حنفي، في القضية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، قتلو "أسامة توفيق السيد صبور" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذًا لاتفاقهم استدرجوه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها حتى تحين فرصة الإجهاز عليه وما أن دلف إليها حتى تعدي عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلوه إلى المقبرة آنفة البيان.

واقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بأن استدرجاه المعلن إليهما الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفًا بأن هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المعلن إليه الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المعلن إليه الأول وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه.

طبيب الساحل محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وزارة الصحة

مواد متعلقة

بسبب طبيب الساحل.. دعوى تعويض ضد وزير الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية