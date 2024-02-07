الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهيروين" يقود شخصًا للسجن المشدد 7 سنوات بالشرقية

الهيروين
الهيروين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام «جاد.ع» 36 عاما، سائق،ومقيم بدائرة القسم،بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق سائق الهيروين سلاح نارى الأجهزة الأمنية بالشرقية

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