الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة الماشية في دمياط

حبس متهمين
حبس متهمين

أقر المتهمين بسرقة الماشية أمام جهات التحقيق المختصة، بارتكابهم 5 وقائع سرقة للماشية بمجموع 14 رأس ماشية بغرض بيعهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين من بينهم عميلان "سيئى النية" لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية، بحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات – سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع بدائرة مركز  شرطة فارسكور، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات " 14 رأس ماشية".

جهات التحقيق النيابة العامة تشكيل عصابي سرقات الماشية حبس

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