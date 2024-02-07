اعترافات المتهمين بسرقة الماشية في دمياط

أقر المتهمين بسرقة الماشية أمام جهات التحقيق المختصة، بارتكابهم 5 وقائع سرقة للماشية بمجموع 14 رأس ماشية بغرض بيعهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين من بينهم عميلان "سيئى النية" لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية، بحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات – سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات " 14 رأس ماشية".