الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام الدورة التدريبية لأئمة الأوقاف بالغربية بآداب طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختمت جامعة طنطا اليوم الدورة التدريبية للأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، التي استمرت على مدار أربعة أيام بداية من 3 فبراير حتى 7 فبراير 2024 بكلية الآداب جامعة طنطا، في مجال اللغة العربية وآدابها ومعانيها.

وأوضح د.محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن هذه الدورة انعقدت في إطار برتوكول التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف بهدف إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من أجل اكتساب المزيد من المهارات التفاعلية الثقافية والعلمية، مؤكدا أن جامعة طنطا مركز إشعاع ثقافي وحضاري وتعليمي داخل اقليم وسط الدلتا، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحرصه على التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة.

حرص الجامعة على القيام بدورها تجاه المجتمع من خلال تقديم برامج جديدة

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  حرص الجامعة على القيام بدورها تجاه المجتمع من خلال تقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا.

توفير كافة الاستعدادات لتنفيذ تكليفات رئيس الجامعة من خلال عقد العديد من الورش والدورات التدريبية

وأكد د.ممدوح المصري عميد كلية الآداب، على توفير كافة الاستعدادات لتنفيذ تكليفات رئيس الجامعة من خلال عقد العديد من الورش والدورات التدريبية لأئمة وخطباء مديرية الأوقاف بالغربية، معربا عن فخره بعلماء وأئمة وزارة الأوقاف بالغربية، وأن كلية الآداب هي منارة العلم والفكر والثقافة والعلوم الإنسانية بتخصصاتها العلمية المختلفة.

وقدم الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام مديرية الأوقاف بالغربية،  الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا ورئيسها على الجهد المبذول بصفتها منارة العلم والثقافة لخدمة الدين والعلم وعلى السادة الأئمة أن ينهلوا من بحر المعرفة الذي وفرته وزارة الأوقاف لهم بالتعاون مع جامعة طنطا.

والخطباء بوزارة الأوقاف بكلية الآداب مجال اللغة العربية وآدابها مركز إشعاع ثقافي وحضاري رئيس الجامعة

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