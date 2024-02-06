سائق يزوِّر أوراق سيارة بالقطامية.. خدع موظفي المرور وغيّر البيانات

ارتكب سائق عددا من جرائم تزوير أوراق رسمية خاصة بسيارة وتراخيصها بالتعاون مع موظفين بمرور القطامية حتى صدرت أوراقها بالتزوير وباعها لمواطن بمبلغ مالي في منطقة القطامية.

زور أوراق شركة مساهمة

حصلت “الدستور” على نص أمر إحالة النيابة العامة وجاء بها أن النيابة العامة تتهم سامي عبد الجليل، 58 سنة، سائق، وتبين أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي إحدى الشركات المساهمة وهو خطاب شركة تويوتا، المنسوب صدوره لشركة تويوتا مصر عن طريق الحذف والإضافة بأن اتفق مع مجهول على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فاستحصل عليها المجهول وقام بإزالة بيانات الشاسيه والموتور واسم المشتري ودون البيانات المراد إثباتها عليها على خلاف الحقيقة.

شهادة إعفاء جمركي

كما زور مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق في تزوير محرر رسمي وهو شهادة الإعفاء الجمركي المنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية من خلال إزالة بيانات الشاسيه والموتور وتاريخ تحريرها ودون البيانات المراد إثباتها عليها.

واستعمل المحرران فيما زورا من أجله للاحتجاج بما أثبت بهما مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما لموظفي وحدة مرور القطامية محتجا بما ورد بهما من بيانات تثبت ملكية السيارة لنفسه وعدم وجود ثمة مستحقات جمركية عليها على خلاف الحقيقة.

موظفو وحدة مرور القطامية

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظفو وحدة مرور نقل القطامية في تزوير محرر رسمي وهو رخصة تسيير منسوب صدورها لوحدة مرور نقل القطامية بجعلها واقعة مزورة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظفين ورد بهما من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة.

واستولى على مبلغ مالي من مواطن عقب بيع السيارة له بأوراق مزورة بموجب سندات الملكية المزورة.