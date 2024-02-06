"ادعم نقابتك": القوائم سبب الصراعات وضعف الأداء النقابى للمحامين

قال عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن وجود “الشللية والمنتفعين” في العمل النقابي سيمنع حلم التغيير، على حد قوله.

وأضاف جابر في بيان له أن نقابة المحامين عليها دور خدمي ونقابي ومهني، إلا أن النقابة الآن عاجزة عن تقديم كافة الخدمات بفضل الركود في العمل النقابي حيث انحصر دورها في استخراج كارنيه مزاولة المهنة.

انتشار القوائم الانتخابية السبب فى الأداء الضعيف

وأكد أن انتشار القوائم الانتخابية في الانتخابات هي السبب في الأداء النقابي الضعيف، حيث يغلب على المجلس الذي يأتي خلافات وانقسامات تضر المحامين في المقام الأول.

ونوه: “يجب على الجمعية العمومية الانتباه خلال اختياراتها وعدم انتخاب القوائم لعدم نقل الصراعات السياسية والحزبية إلى نقابة المحامين، والاعتبار فقط للكفاءات حرصا على تقديم خدمات حقيقية للمحامين ودعم مهنة المحاماة”.

وتنتهي اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، من تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم إعلانها السبت الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، غدا الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ18 مرشحا على منصب النقيب 5 مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.