دعوى قضائية تطالب باستبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين 2024

أقام المحامي هانی سامح سيد محمد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد نقيب المحامين والنائب العام بصفته ونبيه الوحش المحامي، طالب خلالها باستبعاد "الوحش" من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة 9 مارس.





طالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول الترشح لمنصب نقيب المحامين للمدعو نبيه محمد أحمد بهنسي وشهرته نبيه الوحش بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لكونه “متطرف دعا إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات مع اعتبار ذلك واجب وطني وقومي للشباب”، وفق قوله.

وأشار مقيم الدعوى إلى صدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في تلك الجريمة بالحبس ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة الى اغتصاب النساء وجرائم تقديس وتبجيل افعال التحرش والاغتصاب، ولافتقاره الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة في جميع الطلبات.

وبدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الأحد ولمدة ٣ أيام، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم إعلانها السبت الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٥ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.