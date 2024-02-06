عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": مكرم محمد أحمد كان "الأسطى" الأول للصحافة فى جيله

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إنه "أعتبر أن الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، كان أكثر نقيبا قام بدوره النقابي الصحيح دون أي تحيز، فهو أحد أساتذة وشيوخ المهنة الذين استفدت منهم في الصحافة، وتعلمت الكثير على يديه، وكان "أسطى" الصحافة الأول في جيله، الجيل الذي دخل مؤسسة الأهرام في فترة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في عام 1957".

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الأستاذ مكرم محمد أحمد كان يؤدي دوره المهني والنقابي، حتى قبل أن يكون نقيبا للصحفيين، ورأيت ذلك بشكل مباشر حول كم الخدمات التي قدمها للصحفيين والصحفيات، ومنها ما يتعلق بأمور سياسية وصحية، حيث ساعد العديد من الصحفيين على السفر للخارج من أجل العلاج، رغم عدم جلوسه على مقعد النقيب في ذلك الوقت، فكان يحل المشكلات طواعية وعن طيب خاطر".

واختتم: "مع تقديري لكافة القيادات الصحفية التي سبقتني، أعتقد أن تحويل العمل النقابي إلى سلعة مدفوعة الأجر أضر كثيرا بالمهنة، وذلك ما كان يحدث في سنوات سابقة".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.