أعمال الكبار فى 2024

وسط مناخ عالمى مضطرب وصراعات وحروب مستمرة، قد يجادل البعض فى قيمة قراءة الأدب من الأساس، لكن الحقيقة لطالما لعبت الأعمال الأدبية العظيمة دورًا أساسيًا فى تشكيل المجتمع والتاريخ.

على سبيل المثال، بدأت ملحمة جلجامش السرد النموذجى لبطولة الفرد، والتى أصبحت مخططًا شعبيًا ومؤثرًا للأدب فى جميع أنحاء العالم، وتشمل بعض النصوص البارزة الأخرى الإلياذة والأوديسة لهوميروس، والكوميديا الإلهية لدانتى، وهاملت لشكسبير، ودون كيشوت لميجيل دى سيرفانتيس، والتى تعتبر أول رواية فى العالم الغربى، ما أدى إلى إنشاء نوع أصبح منذ ذلك الحين الشكل المهيمن للأدب فى العصر الحديث.

وساعدت رواية كوخ العم توم لهارييت بيتشر ستو فى دفع الولايات المتحدة الأمريكية المقسمة بسبب العبودية إلى حرب أهلية، وفى أوائل القرن العشرين، كشفت رواية «الغابة» للكاتب أبتون سنكلير عن أهوال صناعة تعليب اللحوم فى أمريكا وما يعانيه الفقراء والعمال المهاجرون، وتسببت فى العديد من الإصلاحات.

وتصدر العام الجارى أعمال أدبية وترجمات عالمية قوية لأدباء وروائيين ومسرحيين كبار منهم:

جابرييل ماركيز.. «العظيم» يعود بـ«نلتقى فى أغسطس»

فى ١٢ مارس المقبل، تصدر الترجمة الإنجليزية لآخر رواية للكاتب العالمى جابرييل جارسيا ماركيز تحت عنوان «نلتقى فى أغسطس» «Until August» وقامت بترجمتها آن ماكلين، لدار النشر «راندوم هاوس».

وُصفت عملية ترجمة الرواية بعد ١٠ سنوات من وفاة ماركيز بأنها حدث أدبى تاريخى عالمى بين الناشرين ويعد الحدث الأدبى الأهم فى ٢٠٢٤، «نلتقى فى أغسطس» رواية غير عادية وعميقة عن حرية المرأة ورغبتها وأسرار الحب والعشق فى حياة امرأة تدعى آنا ماجدالينا باخ.

الرواية غير العادية التى أعيد اكتشافها بعد وفاة مؤلف «الحب فى زمن الكوليرا» و«مائة عام من العزلة» الحائز على جائزة نوبل والتى طتبها فى أيامه الأخيرة وهو يعانى من الخرف، تتناول فى ١٢٨ صفحة، حياة آنا ماجدالينا باخ والتى نراها تجلس بمفردها بجانب المياه الزرقاء للبحيرة، وتتأمل الرجال فى بار الفندق.

كانت «آنا» متزوجة وتعيش بسعادة منذ سبعة وعشرين عامًا وليس لديها أى سبب للهروب من الحياة التى كونتها مع زوجها وأطفالها، ومع ذلك، فى شهر أغسطس من كل عام، تسافر بالعبّارة إلى الجزيرة التى دُفنت فيها والدتها، وتتخذ عشيقًا جديدًا لليلة واحدة.

رواية «نلتقى فى أغسطس» هى تأمل عميق فى الحرية، والندم، والتحول الذاتى، وأسرار الحب وهى بالتأكيد هدية غير متوقعة من أحد أعظم الروائيين الذين عرفهم العالم على الإطلاق.

ويليام شكسبير.. بطلة المسرحى الأهم تكشف أسراره

رغم وفاة الشاعر والكاتب المسرحى ويليام شكسبير فى القرن السابع عشر، فإن أعماله الخالدة لا تزال تثير شهية المؤلفين للغوص بداخل سطورها، وأحدثهم الممثلة المسرحية البريطانية هارييت والتر، المعروفة بتقديمها أدوار معظم الشخصيات النسائية فى أعمال شكسبير، والتى تنشر عملًا أدبيًا تحت عنوان «إنها تتحدث: ما الذى كان يمكن أن تقوله نساء شكسبير؟» «She Speaks!: What Shakespeare›s Women Might Say» فى ١٠ أكتوبر المقبل، لدار النشر النسوية «فيراجو».

«والتر» ستعيد كتابة سطور ٣٠ شخصية نسائية كانت موجودة فى مسرحيات شكسبير، حيث تقول على الرغم من أن شكسبير من أعظم المؤلفين بصفة عامة فإنه نادرًا ما كانت النساء فى مركز الصدارة فى رواياته وكان يمنحهم سطورًا أقل بكثير من الرجال، وربما نستشعر أيضًا أن النساء فى أعماله كن الأكثر فسادًا.

ولذلك قامت والتر بالتحدث بلسان نساء شكسبير وسمحت لهن بالتعبير عن رأيهن بجرأة وتخيلت فى كتابها ماذا كان يمكن أن تقوله ليدى ماكبث فى «ماكبث» أو خادمات كليوباترا فى «انتونيو وكليوباترا» أو أوفيليا فى «هاملت» وغيرهن.

وكتبت والتر نصوصًا موسعة لثلاثين من نساء شكسبير لمنحهن الصوت والقوة التى أنكرها الكاتب المسرحى الذى كان نتاج عصره التى تبرز فيه الذكورية والسلطة الأبوية.

وسيسعى الكتاب المكون من ٢٠٨ صفحة، إلى كسر الصمت المفروض على شخصيات شكسبير النسائية، من خلال ٣٠ قطعة مكتوبة شعرًا ونثرًا، للكشف عما أرادت والدة هاملت أن تقوله، وطموحات الليدى ماكبث، وهواجس ممرضة جولييت، وأفكار خادمات كليوباترا.

إليف شفق.. «الأكثر مبيعًا» تطرح «هناك أنهار فى السماء»

تصدر رواية جديدة للروائية التركية والمؤلفة الأكثر مبيعًا «إليف شَفَقْ» ٨ أغسطس المقبل تحت عنوان «هناك أنهار فى السماء» «There Are Rivers in the Sky»، لدار النشر البريطانية العريقة «فايكنج».

«هناك أنهار فى السماء» التى تحتوى على ‎ ٥١٢ صفحة هى رواية غنية وشاملة تدور أحداثها بين القرن التاسع عشر والعصر الحديث، حول الحب والخسارة، التذكر والنسيان، الألم والشفاء، وتسافر عبر القرون، وتمتد من بلاد ما بين النهرين إلى لندن، حيث تتمحور حول ثلاث شخصيات تعيش على ضفاف أنهار فى أماكن مختلفة، تأثرت حياتهم جميعًا بشكل غريب بملحمة جلجامش.

تبدأ الرواية بالرجوع إلى مدينة نينوى القديمة، على ضفة نهر دجلة، حيث بنى ملك بلاد ما بين النهرين آشور بانيبال، مكتبة عظيمة انهارت مع نهاية عهده، ومع ذلك، ظهرت من أنقاضها قصيدة، «ملحمة جلجامش»، التى من شأنها أن تربط حيوات شخصيات الرواية الرئيسية معًا.

«هناك أنهار فى السماء»، رواية تربط هؤلاء الغرباء بقطرة ماء واحدة، عبر القرون، والنهرين دجلة والتايمز، أولًا تأخذنا الكاتبة للتعرف على الشخصية الأولى «آرثر» الذى ولد فى عام ١٨٤٠ فى لندن، بالقرب من نهر التايمز وتحديا الجزء الملىء بمياه الصرف الصحى. مع أب مسىء مدمن على الكحول وأم مريضة عقليًا، وعلى الرغم من تلك الظروف إلا أن فرصة آرثر الوحيدة للهروب من الفقر المدقع هى موهبته التى أكسبته مكانًا كمتدرب فى إحدى دور النشر الرائدة، وينفتح عالم آرثر إلى ما هو أبعد من الأحياء الفقيرة، ويلفت كتاب واحد على وجه الخصوص اهتمامه وهو «نينوى وبقاياها».

أما الشخصية الثانية فنجدها فى عام ٢٠١٤ فى تركيا، حيث تم تشخيص إصابة «نارين»، وهى فتاة إيزيدية تبلغ من العمر عشر سنوات، بمرض نادر سيؤدى قريبًا إلى إصابتها بالعمى، وقبل أن يحدث ذلك، تصمم جدتها على تعميدها فى معبد عراقى مقدس، ولكن مع تزايد تواجد داعش وتدمير أراضى أجداد العائلة على طول نهر دجلة، فإن وقت «نارين» ينفد.

هاروكى موراكامى.. اليابانى الأعظم يقدم «المدينة وجدرانها غير المؤكدة»

تصدر ترجمة للإنجليزية لأحدث رواية للكاتب اليابانى الشهير هاروكى موراكامى «The City and Its Uncertain Walls» (المدينة وجدرانها غير المؤكدة) فى نوفمبر المقبل، يترجمها فيليب جابرييل وهى لدار النشر «هارفيل سيكر».

«المدينة وجدرانها غير المؤكدة» أول رواية كاملة صدرت له منذ ست سنوات وهى مستوحاة من قصة موراكامى القصيرة التى نشرها عام ١٩٨٠ وتدور حول بحث «بوكو» بطل الرواية عن «كيمى» صديقة من سنوات مراهقته وينتقل فيها ما بين الواقع والخيال.

على الرغم من أن بوكو وكيمى لم يدرسا فى المدرسة الثانوية ذاتها فإن القدر جمعهما خلال حفل توزيع جوائز للمدارس الثانوية، وعند تعرفه عليها أخبرته بأنها ليست حقيقية فهى مثل الظل وأن ذاتها الحقيقية تسكن فى مدينة لها أسوار وجدران خلفها توجد غابة بها أشجار التفاح ولها بوابة وحيدة لكن يحرسها عملاق، ولكى يصل البطل إلى ذاتها الحقيقية عليه أن يخترق تلك المدينة ولكنه لا يعرف أين تقع.

وفجأة تختفى صديقته من العالم الحقيقى وعليه البحث عنها، ولكن هل هناك جدران تفصل بين العالم الواقعى وغير الواقعى؟ وللوصول إليها على البطل أن يجيب عن هذا السؤال.