الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يسأل الحكومة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية الزراعية

النائب عمرو عزت حجاج
النائب عمرو عزت حجاج

وجه عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ عددَا من التساؤلات الموجهة للحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا الزراعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الإنتاج الزراعي بسبب المناخ والأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث السياسية الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

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وقال حجاج في الاستيضاحات الموجهة للحكومة؛ كيف يمكن استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جمع البيانات عن الموارد الزراعية مثل (المياه، التربة، المناخ) وتحليلها لتحديد كمية المياه والمغذيات التي يحتاجها كل نوع من المحاصيل، والتحكم في ري المحاصيل بطريقة فعالة.

واستكمل عزت: كيف يمكن استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطقس والتنبؤات المناخية ما يساعد على تخطيط العمليات الزراعية وتحسين الإنتاجية.

أيضًا كيف يمكن استخدام التحول الرقمي لتطوير الزراعة الرقمية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد لتحسين إنتاجية المحاصيل وجعل العمليات الزراعية أكثر دقة وكفاءة.

النائب عمرو عزت حجاج مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التكنولوجيا الزراعية الإنتاج الزراعي

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