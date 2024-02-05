استمرار التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود بين الجانبين

قال حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إن إسرائيل استهدفت 3 من مقاتليه مع استمرار التبادلات عبر الحدود بين الجانبين.

وأعلن حزب الله عن استهداف قوات الاحتلال في مزارع شبعا وكفرشوبا بالصواريخ، عبر الاستهدافات المباشرة.

وقال جيش الاحتلال إن طائراته ومدفعيته استهدفت حزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، بما في ذلك موقع عسكري في منطقة اللبونة، و"مركز قيادة عسكري" في منطقة الجبين، و"عدد من المجمعات العسكرية" في منطقة اللبونة ومنطقتي بيت ليف وبرعشيت.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سقوط قتلى وجرحى بعد أن قصفت إسرائيل قرية بيت ليف.

وتبادل الجانبان الضربات بشكل مستمر منذ 8 أكتوبر، لكن تم احتواء حدة القتال في إطار محاولتهما تجنب تصعيد واضح، بحسب شبكة CNN الأمريكية.