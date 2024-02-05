الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقودها كولونا.. جوتيريش يعين "مجموعة مستقلة" لتقييم أونروا

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، أنه يعين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

وفي الأيام الأخيرة، كانت الادعاءات ضد موظفي أونروا موضوعًا متكررًا للمناقشات. 

واتخذت الوكالة خطوات فورية وفتحت تحقيقًا، في حين قام بعض المانحين المهمين بتعليق التمويل، إلا أن هناك اعترافًا واسع النطاق بأن أونروا تلعب دورًا مركزيًا في تقديم المساعدات الحيوية لأكثر من 1,1 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض، كما أن وقف تمويل الوكالة من شأنه أن يعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.

وقف تمويل أونروا 

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"الأونروا": قوافل المساعدات ما زالت تتعرض لإطلاق نار في غزة

وبرزت الحروب في أوكرانيا وغزة بشكل بارز وعلى وجه الخصوص مسألة التمويل المستقبلي لأونروا بعد الادعاءات التي قدمتها إسرائيل بأن ما لا يقل عن 12 موظفًا من أونروا- وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين شاركوا في الحرب، الهجوم الوحشي الذي قادته حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي أونروا خطيرة ولا ينبغي أن يفلت أي شخص مسئول من العقاب، إلا أن أونروا تحركت على الفور، وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين.

ويجري حاليًا تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وأنا واثق من أنه سيتم استكماله ببدء تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية للمفوضية الأوروبية في نهاية الشهر. 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش أن الأمم المتحدة تعطي هذه القضية الأهمية التي تستحقها، أنا أثق به تمامًا.

وشهد الاجتماع الأخير لمجلس الشئون الخارجية اعترافًا واسع النطاق بأن أونروا هي مورد لا يمكن الاستغناء عنه للمساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين، ورغم أن بعض الجهات المانحة المهمة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علقت بالفعل مساهماتها المالية، فإن هذه القضية كانت مصحوبة بسوء الفهم والتضليل.

الأونروا غزة خارجية فرنسا جوتيريش تمويل الأونروا

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