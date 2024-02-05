الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

النائب أحمد مقلد: الاحتلال الإسرائيلي أوشك على الزوال

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد إن تاريخ النضال المشترك يثبت أن القصية الفلسطينية لا تخص فلسطين فقط ولكن تخص العرب جميعا. 

وتابع: العالم العربي كان يمر بمرحلة الاحتلال إلى أن استطاعت الدول العربية أن تنال استقلالها، وما زلنا حتى الآن مستمرين في النضال حتى تحصل آخر قطعة من الأراضي العربية على حقها في الاستقلال. 

وأشار مقلد إلى أن الدولة الوطنية المصرية كانت حاضرة في دعم القضية الفلسطينية لأننا نعتبرها قضية القضايا، فالتاريخ المصري الفلسطيني مشترك في محابهة الاحتلال.

وأوضح أن ٧ أكتوبر يوم فاصل في إبراز الدور المصري في نصرة القضية الفلسطينية، حينما وقف الرئيس المصري ضد التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، فثمة فهم مصري عميق لأهمية تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين لا سيما وأننا اليوم نواجه تلك العصابات المستمرة على الأرض فيجب أن نقف ونرصد كل تحركاتهم.

وأضاف: قد يتشائم البعض من المجازر التي حدثت على الأرض ولكن أرى بارقة أمل وأن الاحتلال أوشك على الزوال، وبالتالي يجب أن نتكاتف ونعلن حق الأشقاء الفلسطينين في تحرير دولتهم.

جاء ذلك خلال ندوة بالقاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى"، شارك بها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أحمد فؤاد أنور، وأدار الندوة النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض معرض القاهرة

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