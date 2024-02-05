الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش سوهاج" لجلسة الغد

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 بتأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة لجلسة الغد.

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش سوهاج لجلسة الغد

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 48 لسنة 2024 أنه خلال الفترة ما بين سنة 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بهدفها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوا أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

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