خريطة طرح الأراضي الاستثمارية بنظامي الدفع المباشر وحق الانتفاع بـ15 مايو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية خريطة طرح عدة قطع أراضي استثمارية أحدهما تجاري ومخازن بنظام التخصيص الفوري وآخر تجاري بنظام حق الانتفاع لمده 10 اعوام بجهاز مدينة 15 مايو.

وفي السياق، أفاد المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن تفاصيل طرح القطعة الأولى التي تحمل رقم 28 بالمركز الرئيسي بالمدينة على مساحة 788 متر مربع متخصصة بنشاط تجاري ويصل السعر التقدير للمتر نحو 16490 ألف جنيها وتصل القيمة الإجمالية لقطع الأراضي لما يقرب 12.994.120 مليون جنيه.

وفيما يخض الاشتراطات البنائية للقطعة الأولى

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت عدة اشتراطات للبناء منها أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، كما يتم بناء المشروع على مساحة 40% من مساحة قطعة الأرض مع الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، كما يتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة، موضحًا أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

تفاصيل طرح القطعة الأرض الثانية بمدينة 15 مايو

أوضح رئيس جهاز 15 مايو، أن تم تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 5 بمركز الخدمات بالمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 2187 متر مربع بنشاط مخازن وقد يصل السعر التقديري للمتر الواحد نحو 3780جنيهًا لتحقيق إجمالي العائد من البيع بقيمة ما يقرب 8.266.860 مليون جنيه.

كما أفاد أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات منذ صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالتخصيص، فضلا عن أن يتم تنفيذ المشروع على نسبة 60% من المساحة الكلية لقطع الاراض.

آليه سداد المستحقات المالية للقطع الأول والثانية

ويقول رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن يتم استكمال سداد استكمال سداد القيمة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض بالجنية المصري مع خصم مقدم سداد 10% مجدية حجز ونسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، كما يتم سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالنبك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس الإدارة حتى تاريخ السداد.

تفاصيل طرح قطعة الأرض الثالثة بنظام حق الانتفاع

كشف رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص قطع أرض على طريق الأوتوستراد بمدخل المجاور 6 على مساحة 3700 متر مربع بنشاط تجاري بنظام حق الانتفاع ويصل السعر التقديري للمتر 671 جنيها.

وأردف أن مدة حق الانتفاع 10 أعوام منذ إصدار قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات، بالإضافة أن نسبة البناء لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

الية سداد المستحقات المالية لقطعة ارض بنظام حق الانتفاع

أوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن على صاحب العرض أن يؤدي خلال 10 أيام من اليوم الثاني لتاريخ إخطار بقبول عرضه التامين النهائي بنسبة 10% من قابل الترخيص بحق الانتفاع عن 3 سنوات او أن يكمل التأمين الابتدائي لهذه القيمة ويظل التامين ساريا طوال مدة الترخيص، بالإضافة أن يتم سداد مقابل الانتفاع السنوي في بداية كل سنة من السنوات الترخيص بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستحاق في حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية.