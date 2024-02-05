الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة المرافق بالقاهرة: إزالة سوق الروبابيكيا والخردة بمدينة نصر

شرطة مرافق القاهرة
شرطة مرافق القاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة مرافق القاهرة حملة كبيرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي وممتلكات الدولة في سوق الروبابيكيا ومنطقة الخردة خلف المنهل في المنطقة التاسعة بمدينة نصر شرق القاهرة.

وكانت إدارة حي شرق مدينة نصر قد نفذت حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على أراضي وممتلكات الدولة بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وبحضور العميد هيثم منير مدير إدارة شرطة المرافق شرق مدينة نصر.

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع التعديات على أراضي وممتلكات الدولة والمخالفات في سوق الروبابيكيا ومنطقة الخردة خلف المنهل في المنطقة التاسعة، وجاري المتابعة في قطاعات أخرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

 

الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة شرطة مرافق القاهرة إزالة المخالفات سوق الروبابيكيا دينة نصر

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