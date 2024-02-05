الخريطة الزمنية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

استقر الاتحاد المصري للسلاح على الجدول الزمني وخريطة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للفردي والفرق على صعيدي الرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن تفتتح منافسات البطولة يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري في تمام التاسعة صباحا بمنافسات دور المجموعات لفردي لسيدات ثم يُتبع بمنافسات الأدور الإقصائية التمهيدية، على أن تقام منافسات أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية لمنافسات فردي الرجال يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر في نفس التوقيت.

وتستأنف منافسات فردي السيدات بداية من دور الـ64 الرئيسي في تمام الثامنة صباح السبت الموافق 24 فبراير على أن تستأنف منافسات فردي الرجال بداية من الساعة العاشرة إلا الثلث ثم تُختتم منافسات الفردي على صعيدي الرجال والسيدات في نفس اليوم في تمام الرابعة والنصف عصرا.

أما منافسات الفرق للرجال والسيدات فستقام يوم الأحد الموافق 25 من فبراير بداية من دور الـ32، في تمام الثامنة والنصف صباحا وتستأنف المنافسات حتى الفترة المسائية وإقامة المباريات النهائية في نفس اليوم.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، على إقامة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي “رجال وسيدات“، والتي تعد من ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.