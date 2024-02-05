مصرع نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه مصرع نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بصحراوى المنيا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عامًا، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى, وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي عن أن سبب وقوع الحادث تهور السائقين في السرعة الزائدة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى بواسطة رجال المرور لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.